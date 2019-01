Turismo e commercio, parcheggi gratis a Lucca nel periodo dei saldi

L'amministrazione Tambellini dà il benvenuto a chi visita Lucca nei mesi più freddi dell'anno e a chi viene fare acquisti in occasione dei saldi nelle centinaia di negozi di uno dei più importanti Centri commerciali naturali della Toscana. Entra in azione la misura 'strutturale' inserita a dicembre scorso nella delibera di giunta riguardante la sosta a pagamento indirizzata a valorizzare e razionalizzare i parcheggi meno utilizzati e incentivare la presenza di visitatori nella bassa stagione e in particolare nel periodo dei saldi dei negozi del centro storico. Da lunedì 7 gennaio fino a giovedì 7 febbraio 2019 tutti gli stalli a pagamento, dentro e fuori le mura, saranno gratuiti nell'arco orario che va dalle ore 17 alle 20. Questa facilitazione rappresenta una misura strutturale che si ripeterà automaticamente ogni anno.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

