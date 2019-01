Use, il 2019 inizia male: ko Scotti Rosa e Computer Gross

Finisce come in fondo era logico attendersi visti i valori in campo, ma stavolta si vede una Scotti diversa. Non inganni il 62-76 di parziale perchè, fino in fondo, la squadra non molla mai e dimostra di aver iniziato il nuovo anno con uno spirito ed un atteggiamento diversi. Ovvio che di passi in avanti ne servono ancora tanti, sia a livello di squadra che - soprattutto - di singoli, ma la sensazione è che si sia imboccata la strada giusta, fermi restando i limiti oggettivi che anche stasera sono emersi in modo evidente.

Dopo un difficile avvio (0-7), la gara è equilibrata con Pochobradska che sveglia le compagne che si riavvicinano con le due americane sul 10-14. Al 10', dopo il 14-15 a firma Calamai, siamo 14-17 e la seconda frazione viaggia sugli stessi binari. Mathias lotta contro le forti americane della Gesam (suo il 15-18) e la gara vive un passaggio fondamentale a 4 minuti dalla sirena. Calamai pareggia a quota 31 ed a quel punto la Scotti sbaglia ben tre possessi incassando poi un parziale di 2-12 che manda le squadre al riposo sul 33-43. Un momento nel quale emerge in modo evidente la differenza di valori ed anche di esperienza fra le due squadre. Dagli spogliatoi, comunque, torna un'Use Rosa più tonica che inizia subito con un 4-0 a firma Mathias. La Gesam sbaglia un po' troppo in attacco ma, quando la palla va dalla Vaughn, sono sempre punti sicuri mentre la Scotti, pur giocando bene, continua a litigare col tiro pesante tanto che chiuderà con un 2/19. Graves e Gatti riportano la forbice sul più 14 (41-55) ma le biancorosse di mollare non ne vogliono sentir parlare ed al 30' il tabellone dice 45-59. Nella frazione finale la Scotti non va mai oltre gli 8 punti di distacco e solo nel finale allenta un po' la presa chiudendo con un meno 14 che premia ovviamente la più forte, ma che rappresenta un divario ingiusto per quanto visto in campo. Anche se la strada per la salvezza è difficilissima e lunga, serve comunque fiducia.

E domenica difficilissima trasferta a Napoli.

62-76



USE SCOTTI ROSA

Madonna 4, Pochobradska 15, Brunelli 6, Huland 8, Mathias 14, Rosellini, Calamai 10, Chiabotto ne, Francalanci ne, Manetti ne, Narviciute 5, Lucchesini. All. CIoni (ass. Ferradini/Giusti)



GESAM GAS & LUCE LUCCA

Vaughn 19, Graves 13, Ravelli 9, Teffers 12, Gatti 13, Orazzo 9, Reggiani, Ngo Ndjock 1, Cibeca ne, Salvestrini n e. All. Serventi (ass. Staccini)



Arbitri: Salustri di Roma, Bettini di Faenza, Bernardo di Caserta



Parziali: 14-17, 19-26, 12-16, 17-17

L'Use Computer Gross inizia male il nuovo anno perdendo sul campo di Piombino. Dopo una gara equilibrata, i biancorossi cedono nella frazione finale nella quale incassano un parziale di 26-10 che determina il risultato finale. Peccato, perchè fino a quel momento la gara era stata equilibrata con nessuna delle due compagini in grado di prendere in mano l'inerzia del match.

La Computer Gross ha Stefanini reduce da due giorni di febbre alta, Piombino è senza Persico. Raffaelli inizia la gara col primo canestro, subito seguito da Botteghi. Pedroni dalla lunga firma il primo vantaggio Piombino che schizza con la tripla di Bianchi sull'11-5. La squadra di coach Bassi replica e con Perin dall'arco e Giarelli pareggia a quota 11. Le due squadre vanno a braccetto fino al 16-19 della prima frazione e, in avvio della seconda, subito Stefanini la mette dall'arco. In questa fase i biancorossi, seppur di poco, tengono la testa avanti e Piombino si rifà sotto a metà frazione pareggiando e soprassando con Fratto. Al riposo lungo siamo 42-39 e la terza frazione si chiuderà in perfetto equilibrio, 19-19 e 61-58. Nell'ultima, però, il crollo dei biancorossi. Piombino parte con un 10-0 e piano piano il punteggio lievita fino a toccare il più 16 (82-66) fino alla bomba finale di Pedroni, quella dell'87-68.

E sabato si torna al Pala sammontana, avversario Borgosesia.

87-68



SOLBAT BASKET GOLFO PIOMBINO

Bianchi 20 (0/3, 6/10), Fratto 18 (5/10, 2/3), Pedroni 16 (1/2, 4/6), Mazzantini 14 (5/7, 0/1), Iardella 13 (2/4, 2/7), Pistolesi 6 (1/2, 0/1), Procacci 0 (0/1, 0/4), Bazzano 0 (0/0, 0/1), Carpitelli ne, Mezzacapo ne, Molteni ne, Persico ne. All. Andreazza



USE COMPUTER GROSS

Raffaelli 14 (6/10, 0/1), Giannini 13 (3/4, 1/3), Perin 11 (2/2, 1/2), Stefanini 11 (2/7, 1/2), Giarelli 9 (3/9, 0/0), Botteghi 8 (0/0, 2/3), Sesoldi 2 (1/2, 0/5), Corbinelli (0/0, 0/2), Antonini (0/0, 0/0), Landi (0/0, 0/1), Falaschi ne, Maltomini ne. All. Bassi (ass. Mazzoni/Valentino).



Parziali: 16-19, 42-39 (26-19), 61-58 (19-19), 87-68 (26-10)





Fonte: Use - Ufficio stampa

