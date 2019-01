"Vandali contro le decorazioni natalizie": nuova segnalazione a Empoli

"Ancora una volta qualche vandalo si è divertito a deturpare le decorazioni di piazza della Vittoria". Questo è il grido di protesta di un anonimo lettore di gonews.it, che vuole portare alla luce il comportamento di ignoti nell'ultimo weekend. Stando alla segnalazione, qualcuno ha rovinato il trenino presente in piazza e ci ha abbandonato dei rifiuti, tra cui un bel po' di cartone e una bottiglia di birra.

Anche sui gruppi social dedicati a Empoli va avanti il malcontento per i continui atti vandalici, dato che non è la prima volta: "È un peccato perché le decorazioni quest'anno sono molto belle e la città ha una nuova luce, dispiace per queste che potremmo definire 'ragazzate'".

Nelle scorse settimane sono stati presi di mira alcuni oggetti nel Villaggio di Babbo Natale, ma la notizia che ha fatto più scalpore è quella che riguarda la fabbrica di giocattoli solidale.



