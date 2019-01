I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo a Sesto Fiorentino, Via Ippolito Nievo, per la rottura di una tubazione di gas metano avvenuta sotto il manto stradale. Non si segnalano persone coinvolte e al momento è stato evacuato solo un cantiere che si trova vicino al luogo dell'intervento. Sul posto personale di Estra ed Enel, oltre a Polizia Municipale e 118. Al momento non ci sono immagini dell'intervento.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino