Abc U13 sconfitti a San Giovanni Valdarno

Under 13 sconfitti a San Giovanni Valdarno 63-50.

Nella prima giornata della seconda fase di campionato, valida per il titolo regionale, arriva anche la prima sconfitta per gli Under 13 che sul parquet del Galli sono costretti ad arrendersi 63-50 pagando da una parte gli infortuni e dall’altra una prestazione decisamente sottotono.

Ne emerge un match combattuto per 30 minuti, poi preso in mano dai padroni di casa nella quarta frazione. Al via, infatti, il Galli prova subito a scappare, ma i gialloblu restano in scia chiudendo la prima frazione sul 18-13 e mantenendo invariato il divario nel secondo quarto, così che si va al riposo lungo sul 32-27. Nella ripresa la partita si mantiene sui binari dell’equilibrio, ma con i padroni di casa sempre al comando (47-40 al 30′). Un vantaggio che il Galli amministra e incrementa nel quarto finale, quando l’Abc non può far altro che rincorrere.

GALLI BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 63-50

Parziali: 18-13, 14-14, 15-13, 16-10

Tabellino: Rosi 8, Filippello, Ticciati 4, Bertelli, Merlini, Marchetti 2, Bartolini 6, Lilli 14, Damiani 7, Bici, Viviani 9, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni.

Fonte: Abc Castelfiorentino

