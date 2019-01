Act n.1, danza protagonista al Teatro delle Arti

Si apre nel segno della danza la stagione 2019 del Teatro delle Arti di Lastra a Signa.

Sabato 12 gennaio alle ore 17 va in scena lo spettacolo “Act n.1”, trittico coreografico che coinvolge firme internazionali quali Michal Mualem e Giannalberto De Filippis, Luc Dunberry, Elisa Pagani.

“Alle corde”, “Sovrapposto” e “Di effimere costellazioni” – questi i titoli – rappresentano tre sguardi, tre ricerche, tre visioni narrative che si costruiscono attorno alla connessione tra i corpi al fine di creare una dinamica di evoluzione, esplorazione, realizzazione del gruppo come respiro sociale.

Sul palco Chiara Andreoni, Michela Meggiorini, Noa Molato, Bar Shem Tov, Yuli Shpigelman, Linda Vinattieri, Martina Zanardi.

Coreografi e danzatori hanno partecipato ad Appstage, progetto/percorso diretto da Elisa Pagani, nato con l’obiettivo di fornire un contesto di produzione ai giovani danzatori che si stanno affacciando al mondo del lavoro, al termine di programmi professionali: un'esperienza di creazione, messa in scena e tour come da compagnia professionale.

In collaborazione con Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza (Catania) e Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto (Reggio Emilia), e con l'amichevole supporto di Sasha Waltz and Guests.

Biglietti 13/10/8 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa.

Evento nell’ambito della rassegna RESI_DANCE 2018/2019 a cura della Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti.

