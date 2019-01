Nuovo asilo nido, posizionati infissi e pannelli sul tetto: lavori procedono spediti

Proseguono i lavori al nuovo asilo nido. Presto saranno realizzate la strada, l'area di sosta e le sistemazioni esterne. Posizionati gli infissi e i pannelli sul tetto, all'interno si prosegue a lavorare sugli impianti, mentre la controsoffittatura è pressoché terminata. «Abbiamo scelto anche il tipo di colorazione delle pareti interne, dopo quello degli esterni – dichiara il sindaco Marco Buselli - , mentre l'assessorato all'Istruzione sta lavorando al progetto degli arredi, che vedrà l'integrazione tra qualcosa che già abbiamo ed una dotazione nuova, in linea con i canoni della struttura. "La Mongolfiera" (questo il nome del nuovo asilo scelto dai bambini) sta così prendendo forma in ogni sua parte. Il raccordo con la rotatoria porterà anche ad una configurazione definitiva della stessa, che inoltre potrà anche avere un elemento di abbellimento che possa contraddistinguerla». In via di definizione anche le procedure per l'installazione di un'opera, progettata dal Liceo Artistico, sulla rotatoria di Viale Barsanti. L'opera è stata commissionata dal Rotary Club Volterra, mentre l'amministrazione ne garantirà l'installazione sulla rotatoria.

Fonte: Ufficio Stampa

