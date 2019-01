Auto private su corsie riservate, controlli degli agenti motociclisti sui viali

Continuano i controlli della Polizia Municipale a tutela della sicurezza stradale e del decoro urbano. Sabato scorso nel pomeriggio una pattuglia di motociclisti dell’Autoreparto ha concentrato l’attenzione sui viale di circonvallazione.

Ancora una volta gli agenti hanno multato due veicoli che, in piazza Beccaria, occupavano lo spazio riservato ai taxi. In un caso sono scattati un verbale da 87 euro, il taglio di due punti-patente e la rimozione del mezzo; nell’altro caso è invece arrivata la conducente che, oltre alle conseguenze specifiche, dovrà pagare un verbale da 173 euro con annotazione sulla carta di circolazione per mancanza di revisione. Altra multa in viale Matteotti all’incrocio con via Valori per un’auto in sosta sul marciapiede (87 euro di verbale). Poi gli agenti si sono recati presso il Giardino dell’Orticoltura dove hanno controllato 6 motorini in sosta e uno è stato trovato non in regola con revisione e assicurazione: il trasgressore dovrà quindi pagare 173 euro con annotazione sulla carta di circolazione per la prima violazione e 868 euro con taglio di 5 punti patente per la seconda. Il mezzo è stato sequestrato e portato in depositeria perché il proprietario, un 55enne residente nella provincia di Firenze, era irreperibile.

