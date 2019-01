Befana dei vigili del fuoco, in piazza del Campo scende l'arzilla vecchietta

Nella giornata di ieri, domenica 6 gennaio, come da tradizione il Comando di Siena ha organizzato diverse manifestazioni legate ai festeggiamenti della Befana per i bambini. Le manifestazioni si sono tenute nei comuni di Montepulciano, Poggibonsi e Montalcino dal personale VVF dei rispettivi Distaccamenti. Nella città di Siena è stata organizzata la consueta discesa della Befana, con lancio di caramelle, in Piazza del Campo alla presenza di un gran numero di spettatori in particolare bambini. La manifestazione è stata anche occasione per la vendita dei calendari del Comando il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione "A piccoli passi".

