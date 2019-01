CambiaMenti lancia la bozza di programma alla Sala del Bastione

Come promesso partiamo dal programma, dal contenuto, da ciò che ci impegneremo a fare laddove dovessimo essere noi quelli scelti dai cittadini per governare il nostro territorio, per segnare il cambiamento rispetto all’attuale sistema di potere.

Il prossimo 10 Gennaio, alle ore 21.15, presso la Sala del Bastione a San Miniato, il Comitato Cittadino CambiaMenti vi invita alla presentazione della prima bozza di programma che verrà affidato alla futura lista civica che nascerà in seno al comitato stesso.

Questa prima bozza di programma è il frutto del lavoro di un anno di incontri e di confronti con la cittadinanza e raccoglie al suo interno le riflessioni che sono state fatte partendo dai punti di forza del nostro Comune e dalle criticità emerse nelle diverse frazioni; alle attente riflessioni fanno seguito proposte concrete di cambiamento, idee da approfondire e proposte sulle quali confrontarci con coloro che avranno voglia e interesse a farlo.

Alla base del programma, come più volte ripetuto e sottolineato, ci sono dei principi che per noi sono stati e dovranno essere fondamentali: la trasparenza, la pianificazione, l’organicità, il confronto, la tutela delle tipicità e della nostra cultura, il rispetto delle diversità culturali, sociali e di opinione.

L’idea di presentare il programma prima di annunciare il nome del candidato che correrà per CambiaMenti è una scelta responsabile e rispettosa nei confronti di coloro che saranno chiamati a votare: noi crediamo che siano importanti le buone idee e le buone proposte, più importanti di un nome!

Noi vogliamo che le persone ambiscano al cambiamento e per farlo vi invitiamo a venire il 10 Gennaio alle 21.15 al Bastione per conoscere quella che potrebbe essere una via per attuarlo. Ci teniamo a ribadire che questa è la prima bozza del nostro programma, che potrà essere modificato anche sulla base degli incontri dei prossimi giorni e che sarà consegnato, una volta definitivo, alla lista civica affinché possa diventare la guida sulla quale impostare la campagna elettorale, prima, ed una strategia di governo, laddove i cittadini vorranno accettare la nostra proposta.

Fonte: Comitato CambiaMenti di San Miniato

