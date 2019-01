Nella mattinata di ieri, domenica 6 gennaio, i carabinieri della stazione di Peccioli hanno arrestato un italiano 31enne a Viareggio, in esecuzione di un ordine di carcerazione per cumulo pene concorrenti per reati contro il patrimonio e la persona. Lo stesso, che dovrà scontare due anni e otto mesi di reclusione, è stato accompagnato presso il carcere di Lucca.

Tutte le notizie di Peccioli