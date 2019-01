Cento candeline per la signora Ilva di Rapolano Terme

Nel pomeriggio di sabato 5 gennaio è stata festeggiata la neo centenaria Ilva Bolognesi, ospite della Residenza per Anziani “Villa Paradiso” a Rapolano Terme, in località Terme San Giovanni. La festa si è aperta con il parroco Don Mario e la Santa Messa di Benedizione per augurare alla signora Ilva “cento di questi giorni” e il proseguimento del suo percorso in salute e serenità. Subito dopo, c’è stato spazio per il taglio della torta e l’intrattenimento musicale dal vivo accompagnato da foto e da un ricco buffet offerto a tutti i presenti, per celebrare in allegria l’importante traguardo raggiunto da Ilva Bolognesi.

I festeggiamenti della neo centenaria hanno visto anche la partecipazione dei rappresentanti della Residenza per Anziani “Villa Paradiso” e dell’amministrazione comunale, tra cui Perla Raffaelli, assessore con delega alle politiche sociali, che hanno consegnato a Ilva Bolognesi un riconoscimento speciale per ricordare questo avvenimento con la giusta importanza e rafforzare i legami con il territorio.

“Siamo stati molto orgogliosi di festeggiare il centenario della signora Ilva - ha detto Barbara Mancini, direttrice della Residenza per Anziani “Villa Paradiso - L’evento ha trovato pieno sostegno da parte del Comune, con il quale abbiamo il piacere di collaborare. La signora Ilva è nata ad Asciano il 1° gennaio 1919 e ha sempre vissuto a Rapolano Terme. Per questo motivo, ci è sembrato necessario ricordare questa giornata festeggiando il centenario della signora alla presenza delle autorità e della comunità di Rapolano Terme”.

