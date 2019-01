Cinema, a Camaiore il 2019 dei film restaurati si apre con Gli Uccelli di Hitchcock

L'anno solare e cinematografico inizia nel segno del brivido: arriva al Cinema Borsalino Martedì 8 (in versione originale inglese sottotitolata in italiano) e Mercoledì 9 Gennaio (in versione doppiata in italiano) alle ore 21:15 Gli uccelli (The Birds), 50° film di Alfred Hitchcock.

Il film è l'ultimo classico restaurato e distribuito dalla Cineteca di Bologna nelle sale italiane grazie al progetto il Cinema Ritrovato. Diretto nel 1963, Gli uccelli segna l'esordio sul grande schermo di Tippi Hedren, che Hitchcock vorrà anche nel suo film successivo, Marnie, nel ruolo della protagonista.

"Gli uccelli è il prototipo di un nuovo genere, il film catastrofico (disaster film), che porterà fiumi di dollari nelle casse della Universal negli anni Settanta", ha scritto Bill Krohn. "Divenuto egli stesso una star, Hitchcock aveva ragione di pensare che avrebbe potuto fare a meno di attori importanti e di dare spiegazioni in merito agli attacchi degli uccelli".

LA TRAMA: In un negozio di animali di San Francisco, s'incontrano e si conoscono l'avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels, figlia dell'editore di un grande giornale. Mitch finge di scambiarla per una commessa e le domanda una coppia di "inseparabili" (Love Birds) per il compleanno della sorellina Kathy. Melanie, indispettita ma anche affascinata, decide di recapitargliela di persona, per fargli una sorpresa. Non trovandolo in città si spinge fino a Bodega Bay, dove l'uomo passa i fine settimana con la madre e la sorella. Qui, però, Melanie viene inspiegabilmente attaccata da un gabbiano alla testa. Ed è solo il primo di una serie di attacchi inquietanti degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti della cittadina.

CURIOSITA': Per le scene degli uccelli, si fece ricorso ad un pioniere dell'animazione disneyana, lo stesso che aveva sdoppiato Hayley Mills per Il cowboy con il velo da sposa, e anche a manufatti meccanici, ma per la maggior parte vennero utilizzate vere riprese di veri uccelli, ritoccate, sovraimpresse e moltiplicate.

Fonte: Ufficio Stampa

