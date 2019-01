Il Comune di Montespertoli ha un nuovo sito internet

Con il nuovo anno, l'Amministrazione comunale di Montespertoli ha lanciato il nuovo sito web istituzionale. Un portale graficamente più bello del suo predecessore, ma soprattutto più efficiente e intuitivo per chi lo usa, realizzato seguendo le linee guida suggerite da Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) per i siti web delle Pubbliche amministrazioni.

Il sito è “responsive”: la visualizzazione, in sostanza, si adatta al supporto utilizzato dagli utenti, che sia uno smartphone, un tablet o un pc. La home page è semplice da consultare e presenta subito, in alto, la possibilità di accedere alle tre sezioni principali: “Aree tematiche”, “L'Amministrazione” e “Vivere Montespertoli”. La prima, naturalmente, consente all'utente di orientarsi subito all'interno della piattaforma, così da individuare più velocemente ciò che gli serve.

Scrollando verso il basso si possono consultare tutte le informazioni utili e le notizie provenienti dall'Ente, e a seguire è possibile entrare nelle sezioni dell'Albo Pretorio e dei bandi e concorsi. Nel complesso, la grafica e i contenuti si presentano più snelli e agili, con testi ridotti e dimensioni di carattere più grande: scelte fatte per rendere il sito più user-friendly.

La piattaforma è ospitata sui sistemi dell'Unione dei Comuni, senza alcun costo aggiuntivo, e utilizza CMS OpenSource su server Linux. L'interazione online tra cittadino e Comune ne beneficerà, soprattutto quando saranno pronti i nuovi servizi on line, che ad oggi sono ancora in corso di attivazione. La sua realizzazione è stata interamente affidata al personale del comune, e questo è il vero valore aggiunto del nuovo portale on line.

“Siamo molto contenti del nostro nuovo sito - afferma il vicesindaco di Montespertoli con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Mugnaini - che si presenta più elegante ma soprattutto più facile da navigare. Un sito che consente al Comune di stare al passo coi tempi e che risponde alla normativa AGID. È visualizzabile in maniera ottimale da tutti i dispositivi e i contenuti sono più semplici e immediati. Ciò consentirà di avvicinare ulteriormente il cittadino al Comune, facilitandone le interazioni. Inoltre, grazie al nuovo sito, presto potremo offrire on line tutti quei servizi che oggi ancora non è possibile fornire. Per tutto questo dobbiamo ringraziare il personale dell'Ufficio CED del Comune, in particolare Raffaele Bocciardi, Mascia Rinaldi e Giulia Bimbi, che hanno lavorato intensamente nel corso degli ultimi mesi per realizzarlo. Infatti, è motivo di grande orgoglio per noi aver raggiunto questo straordinario traguardo con le nostre sole forze, valorizzando le competenze già presenti all'interno dei nostri uffici”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

