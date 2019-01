Cristiano Militello alle Officine Garibaldi

Le rubriche di Striscia la Notizia, “Striscia il cartellone”, e di R101, “Cartelli d’Italia”, diventano un libro. Con "Cartelli d'Italia (presa in) giro d'Italia in 1000 cartelli” Cristiano Militello racconta pregi e difetti del Bel Paese. Intervistato dalla giornalista di Evolution Tv, Manuela Arrighi, venerdì 11 al-le 18 Militello parlerà alle Officine Garibaldi della sua più recente impresa letteraria, "Cartelli d'Ita-lia (presa in) giro d'Italia in 1000 cartelli.

Una pubblicazione resa possibile anche grazie all’apporto di migliaia di reporter per caso, che con-tinuano a segnalare a Militello insegne e cartelli sui generis.

Un volume che provoca risate e riflessioni, e che allo stesso tempo fa del bene. L’autore, infatti, devolverà i proventi della vendita alla fondazione Together To Go (Tog), che cura gratuitamente bambini con patologie neurologiche complesse.

