Inizia nel migliore dei modi il 2019 per le ragazze della polisportiva La Perla Montecalvoli: un nuovo sponsor ed una bella vittoria nel derby contro Lupi Estintori San Miniato.

Per il gruppo, che milita in prima divisione girone B, guidato da coach Michael Conti è infatti arrivato nella stagione 2018-2019 un nuovo importante sponsor, si tratta di DCA, dottori commercialisti associati di Santa Croce sull’Arno.

I soci: Enrico Bonistalli, Stefano Monti, Diego Poggetti e Filippo Sani hanno voluto dare il loro contributo per lo sviluppo di questa realtà particolarmente radicata nell’area del Cuoio.

I soci di DCA da sinistra: Filippo Sani, Diego Poggetti, Enrico Bonistalli e Stefano Monti

“Come studio- spiega Enrico Bonistalli- siamo da sempre particolarmente sensibili al valore sociale, culturale ed educativo dello sport. E’ così che abbiamo deciso con entusiasmo di dare il nostro sostegno ad uno degli sport, che nel territorio in cui anche noi operiamo, riscuote particolare interesse come la pallavolo”.

Una decisione che ha trovato le porte aperte alla Polisportiva La Perla come spiegano i dirigenti Maurizio Novi e Francesco Ruffino: “Grazie al sostegno di DCA riusciremo a portare avanti il nostro progetto di crescita e sviluppo della polisportiva per portare lo sport alla portata di tutti nel nostro territorio”

Grande entusiasmo anche da parte di Simone Pistolesi, presidente della Polisportiva La Perla: “Voglio ringraziare DCA per l’impegno che ha deciso di portare nella nostra realtà, fatta di molte attività sportive certamente ma anche di tante attività rivolte al sociale. Il nuovo sponsor arriva in un momento molto importante per noi visto che a breve taglieremo l’ambito traguardo dei 50 anni di attività”.

Fonte: Ufficio stampa

