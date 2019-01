Decima vittoria consecutiva, Emma Villas Volley continua a volare in Serie C

Decima vittoria consecutiva per la formazione della Emma Villas Volley che milita in Serie C. I ragazzi allenati da coach Michele Delvecchio si sono imposti in trasferta a Figline contro il Valdarno: 0-3 il risultato finale. I senesi si confermano in questo modo in prima posizione di classifica con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici Sestese e Sales Firenze.

“E’ stata un’ottima prestazione da parte dei nostri pallavolisti – commenta il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley, Luigi Banella –. Il successo è arrivato con parziali netti. Il gruppo continua ad allenarsi molto bene, si vedono armonia, determinazione, voglia di raggiungere il risultato”.

Nel prossimo turno il team biancoblu affronterà in casa a Siena la Sestese sabato 12 gennaio a partire dalle ore 21.

Bella vittoria anche per la compagine che milita nel campionato di Serie D che è andata a vincere in trasferta a San Quirico d’Orcia: 1-3 il risultato. La squadra occupa adesso una posizione di metà classifica. “E questo è il nostro obiettivo – afferma Banella – dato che il gruppo è composto da ragazzi molto giovani che hanno l’opportunità di fare esperienza nel campionato di Serie D. E’ stata una bella gara, assolutamente tirata, i nostri giocatori hanno dimostrato di essere in buonissime condizioni di forma”. Sabato 12 gennaio alle ore 18 la prossima gara interna, a Chiusi, contro Vaiano che è attualmente terza in classifica.

Successo anche per l’Under 18 che conquista la piena posta in palio ad Arezzo contro il Volley Arezzo: il match è terminato 0-3. La squadra è seconda in classifica, al termine del girone le prime due compagini si qualificheranno per la fase regionale.

L’Under 16 di Chiusi ha partecipato ad un torneo a Padova dove ha affrontato i pari età di tante società importanti a livello nazionale come Treviso, i padroni di casa di Padova, Monza, Verona. I biancoblu si sono classificati decimi su un totale di dodici partecipanti.

L’Under 16 di Siena ha partecipato ad un torneo a Calci, in provincia di Pisa, con le migliori realtà giovanili toscane: la squadra ha ottenuto il quinto posto della manifestazione su sei team partecipanti.

L’Under 14 di Siena è uscita sconfitta 3-1 a Sarteano mentre la prossima settimana prenderanno il via anche i campionati delle formazioni Under 13 e Under 12.

A gennaio riparte anche il progetto della Emma Villas Volley “Classi a rete” con la realtà biancoblu che fa visita nelle scuole del territorio per parlare di pallavolo. Nei primi mesi dell’anno scolastico gli istituti “Tozzi” e “Mattioli” hanno partecipato all’iniziativa che adesso proseguirà in altre scuole.

Fonte: Emma Villas Volley - ufficio Stampa

