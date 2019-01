Dl Sicurezza, le voci della politica. Dì la tua con il nuovo sondaggio

Dl Sicurezza, sei favorevole o contrario?

Si seguono numerose le reazioni della Toscana al Dl Sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini soprattutto dopo l'annuncio del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi di ricorrere alla Corte Costituzionale per materie concorrenti. "Riteniamo che il decreto sicurezza tocca direttamente e indirettamente le materie concorrenti. Quelle su cui, come prescrive l’art. 117 della Costituzione, abbiamo potestà legislativa come Regione. Vale a dire: l’assistenza sanitaria, il diritto alla casa e all'istruzione", afferma Rossi.

Su questo tema gonews.it ha lanciato un sondaggio

Salvini: "Sindaci di sinistra non ostacoleranno diritto alla sicurezza

"Per la strada tra la gente vera mi dicono solo: "Vai avanti!". Garantito. Non sarà certo qualche sindaco di sinistra in cerca di visibilità a ostacolare il diritto alla sicurezza, all’ordine e alla legalità degli italiani!"

Edoardo Ziello, deputato Lega: "Sindaci strumentalizzati per disobbedienza civile"

"I sindaci del PD della Toscana avevano detto che avrebbero fatto disobbedienza civile contro il Decreto Sicurezza, sulla scia dell’iniziativa di opposizione di Enrico Rossi.

Stamani lo stesso Governatore ha dichiarato che farà ricorso, ma senza alcuna disobbedienza civile. Adesso chi glielo dice a quei poveri sindaci che si sono prestati ad essere strumentalizzati, per biechi motivi politici, che dovranno fare marcia indietro su questa battaglia assurda che va contro alla sicurezza nazionale? Ma come si può essere amministrati da delle persone così improvvide? A maggio dobbiamo liberare tutti i comuni toscani che vanno al voto dalla incapacità politica e amministrativa acuta di certi amministratori".

Legambiente Toscana: "Pieno sostegno al presidente Rossi"

Non sempre siamo d'accordo col presidente Enrico Rossi, specie quando si parla di grandi opere e di nuovi aeroporti. In questo caso però, e stiamo parlando di diritti umani e di ecologia sociale, non possiamo che aderire con convinzione alla sua decisione, opportuna e tempestiva, di ricorrere alla Corte Costituzionale contro il Decreto Salvini.

Un provvedimento quello del Governo liberticida e assolutamente inadeguato per combattere l'illegalità. Legambiente Toscana, memore della tragica storia che ha caratterizzato il Novecento, non può voltarsi dall'altra parte di fronte alla drammatica situazione in cui versa la società nella nostra regione e nel nostro paese. Per questo plaudiamo nettamente e senza esitazioni alla decisione di Enrico Rossi.

Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd: "Dl sicurezza Salvini è bluff politico, lavoro la vera urgenza"

“Il decreto sicurezza è chiaramente un manifesto di propaganda elettorale, uno strumento demagogico di "distrazione di massa". Serve a dare corpo alle paure, ad accreditare l'equazione straniero = delinquente, a distogliere l'attenzione sui reali problemi che questo governo sta eludendo. È un provvedimento "disumano", colpendo persone tra le più fragili ed indifese. In quanto tale, viola la costituzione nei principi di uguaglianza ed accoglienza. È il punto più basso di una politica cinica e spietata, forte con i deboli e debole con i forti! Giusta e motivata la protesta dei sindaci, a partire da quelli del Valdarno e della Valdera. Opportuna la volontà del Presidente della Regione, Enrico Rossi, di approvare domani la delibera per impugnare la legge presso la Corte Costituzionale. Ottima l'iniziativa di proporre una legge regionale che assicuri i diritti fondamentali della persona in ogni condizione. Gli italiani hanno ben altre esigenze ed urgenze, anziché essere continuamente sollecitati a difendersi dal "nemico straniero". Un recente sondaggio ci dice che per 3 italiani su 4 la vera priorità è il lavoro, la cui mancanza crea ansia e preoccupazioni, non certo l'immigrazione! È lo stesso Capo della Polizia, Gabrielli, a dirci che "non c'è stato alcun incremento di reati rispetto all'aumento degli immigrati". Mentre l'applicazione del "decreto Salvini", quella si, creerà marginalità, criticità ed irregolarità per circa 5000 persone in Toscana, creando problemi ai sindaci e producendo insicurezza. È questo quello che vogliamo?”

