Droga, arrestati un 20enne e un 23enne a Pisa

Nel tardo pomeriggio di ieri 6 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Pisa, insieme al personale della Compagnia Intervento Speciale del Battaglione “Toscana” di Firenze, hanno arrestato un ventenne albanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari, impegnati nel controllo di un italiano ventitré anni agli arresti domiciliari, hanno identificato all’interno dell’abitazione più persone e, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Una successiva ed accurata perquisizione dei luoghi ha consentito il rinvenimento di sette panetti di “hashish”, per un peso di oltre 300 grammi, occultati all’interno di due palloncini gonfiabili, droga risultata nelle disponibilità del giovane albanese. L’italiano agli arresti domiciliari, a sua volta sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di venti grammi di “marijuana”. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

