Un 29enne è stato trasferito in elisoccorso da Anghiari all'ospedale di Careggi (Firenze) dopo essersi schiantato a bordo della sua Renault Clio contro un albero. L'incidente è avvenuto in via Guglielmo Marconi. Ad estrarre il giovane dalle lamiere, in quel di San Leo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo. Poi il decollo in codice rosso.

