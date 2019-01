La festa è tutta per La perla che ottiene tre punti nella gara casalinga contro Lupi Estintori San Miniato (Folgore), capolista del girone B della prima divisione femminile. Le ragazze di coach Corti si impongono con un 3-1 (25-22, 24-26, 25-17, 28-26).

Nonostante la partita sia sempre stata in mano della squadra di casa ci sono stati degli alti e bassi nella gestione del vantaggio acquisito. Questo ha portato più volte le giallo rosse a rimontare, come nel caso del secondo set dove da un parziale di 21-16 si sono aggiudicate il set per 24-26.

Certamente tanto entusiasmo per il risultato conquistato dalle ragazze de La perla, ma con in piedi ben a terra come ci racconta il coach Michael Corti: "La nostra è una squadra con una grande esperienza per la categoria che però per esprimere al meglio i propri valori ha bisogno di rimanere concentrata fino alla fine. Abbiamo bisogno di brillare in ogni partita altrimenti ogni avversario ci può metterci sotto".

Polisportiva la Perla: Novi 22, Banti 10, Campinoti 17, Panzani 3, D'Alcamo 10, Mazzolini 12 Cipollini 0, Bianchi 0, Lari, Maccanti, Gili, Carli, Esposito. All. Corti

