Incidente in minicar a Sovigliana, 16enne in ospedale in codice verde

Intorno alle 13.20 di oggi, lunedì 7 gennaio, una minicar è rimasta coinvolta in un incidente in via di San Donato a Sovigliana. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto. Una ragazza di 16 anni era al volante ed è stata soccorsa dai sanitari della Misericordia di Vinci e trasportata in codice verde all'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul luogo dell'incidente personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli per la messa in sicurezza del veicolo e della strada, e la polizia municipale, ancora sul posto per i rilievi del caso.

