Tre auto sono finite fuori strada dopo l'incidente avvenuto in via Castelfiorentino nelle campagne di San Miniato. Alle 7.20 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco sono intervenuti per la messa in sicurezza delle auto. Alcune persone tra passeggeri e conducenti sono rimasti feriti: tra questi anche una 17enne. Sul posto anche i carabinieri di San Miniato, un'automedica e un'ambulanza.

