Incontro a Palazzo Vecchio tra Nardella e le associazioni di Firenze

Come richiesto dall’Appello del 10 dicembre, sottoscritto da tante realtà fiorentine, stamani ci siamo riuniti insieme ad altri rappresentanti del mondo dell’associazionismo, sindacale e del volontariato su invito del Sindaco di Firenze Dario Nardella e dell’Assessore Sara Funaro per avviare un percorso di contrasto agli effetti nefasti del Decreto Sicurezza.

Da questo primo incontro è emersa una volontà comune di definire strumenti di ospitalità nella convinzione che una corretta gestione dell’accoglienza sia nell’interesse non solo dei beneficiari del progetto ma anche dell’intera comunità.

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte dell’amministrazione di raccogliere i dati utili ad una mappatura delle necessità che si verranno a creare, non solo nel territorio fiorentino ma in tutta l’area metropolitana.

Auspichiamo che venga convocato quanto prima il Tavolo metropolitano sull’accoglienza e restiamo in attesa, da parte dell’amministrazione, di una previsione quanto più precisa di quello che accadrà nelle prossime settimane. Da parte nostra siamo pronti a contribuire al superamento di questa situazione, mettendo in atto tutti gli strumenti in nostro possesso.

Arci Firenze, Anpi Firenze, Cgil Firenze, Anelli Mancanti e Libertà e Giustizia Firenze

