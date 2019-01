Iscrizioni ai nidi d'infanzia di Serravalle Pistoiese, le info utili

Sono aperte le iscrizioni ai nidi di infanzia del Comune di Serravalle Pistoiese per i residenti ed i non residenti. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2019.

E’ possibile scaricare il modulo della domanda dal sito del Comune: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

A partire da sabato 12 gennaio sono previsti degli open day per poter visitare le strutture:

- Sabato 12 gennaio - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - “IL BRUCO”, via Rafanelli, 1 – tel. 0573/527017

- Sabato 26 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - “BUCA DELLE FATE”, via Dei Salici – tel. 0573/919382

- Giovedi 31 gennaio – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - “COCCINELLA”, via Martiri della Libertà – tel. 0573/527790.

Il Comune ricorda che anche per l’anno 2019 è possibile presentare richiesta all’Inps per l’ottenimento del bonus asili nido.

Per informazioni:

Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi

tel. 0573/917433

pubblica.istruzione@comune.serravalle-pistoiese.pt

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

