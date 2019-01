Lammari, scompare 17enne di Bientina: ore di tensione a lieto fine

Un 17enne originario di Bientina non aveva dato sue notizie da sabato 5 gennaio, quando si era allontanato da una struttura di accoglienza che si trova in Lucchesia. Una nota urgente è stata diramata per ritrovare il giovane che assume farmaci salvavita. Non sarebbe la prima volta che il giovane si allontana volontariamente. L’ultima volta il ragazzo era stato visto a Lammari, dove le ricerche di vigili del fuoco, municipale e carabinieri erano state concentrate. Il 17enne nella serata di ieri, 6 gennaio, ha fatto ritorno nel centro di Lammari, ne dà notizia dalla sua pagina di Facebook il sindaco Luca Menesini, che ieri aveva diramato dai social un annuncio urgente con la foto del ragazzo per allargare le ricerche.

