Lavori a Calenzano, modifiche temporanee al traffico sulla Sp8

A causa di lavori urgenti per la rimozione di alcune canalette, l’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 8 'Militare per Barberino di Mugello' l’istituzione di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, dal km 16+550 al km 16+800 circa, nel comune di Calenzano. Il provvedimento è attivo da oggi al giorno 9 gennaio 2010, in orario 8/18.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Calenzano