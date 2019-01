Le città che vogliamo, il Prc invita consiglieri di sinistra alla Casa del Popolo di Santa Maria

Il partito della Rifondazione Comunista organizza per martedì 8 gennaio un incontro dal titolo “Le città che vogliamo”, che si terrà alla Casa del Popolo di Santa Maria, a Empoli. Parteciperanno Amalia Chiovaro (consigliera comunale di “Sinistra in Comune per Vinci”), Samuela Marconcini (consigliera comunale di “Fabrica Comune - Empoli”), Mauro Mucciarelli (assessore del Comune di Montespertoli), Ciccio Auletta (consigliere comunale “Diritti in Comune - Pisa”) e Tommaso Fattori (consigliere regionale “Sì - Toscana a Sinistra”).

L'incontro sarà l'occasione per aprire un confronto sulle attività svolte nei vari territori, dai singoli amministratori e sulle prospettive. Un’analisi che terrà conto sia delle specificità territoriali, sia delle tematiche più generali che sono state affrontate a livello regionale. L'appuntamento, dunque, è per martedì 8 gennaio alle 21.15 alla Casa del Popolo di Santa Maria, in via Livornese 48, Empoli."

Fonte: Partito della Rifondazione Comunista - Federazione di Firenze

