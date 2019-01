L'ensemble 'La fonte musica' per la prima volta in Toscana

Le straordinarie cantorie di Luca della Robbia e Donatello sono di ispirazione per il programma del quarto appuntamento dell’edizione 2018/2019 di Note al Museo, la rassegna concertistica promossa dall’Opera di Santa Maria del Fiore e artisticamente diretta da Francesco Ermini Polacci.

Per la prima volta in Toscana, il gruppo vocale-strumentale La fonte musica, diretto dal suo fondatore e liutista Michele Pasotti, proporrà un programma realizzato in esclusiva per Note al Museo, con musica dei primi anni del Quattrocento, per dare vita a una sorta di colonna sonora per le giostre di putti cha cantano, danzano e suonano nei due capolavori scultorei conservati al Museo dell’Opera del Duomo. Un’atmosfera musicale ricreata attraverso mottetti, madrigali e vari brani di autori allora attivi o comunque legati a Firenze: come Paolo da Firenze (il suo madrigale “Godi, Firençe!” celebra la vittoria fiorentina su Pisa, nel 1406), Antonio Zacara da Teramo, autore di gioielli conservati nel Codice Squarcialupi (manoscritto conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana) e Gullaume Dufay, di origine franco-fiamminga ma vissuto a lungo in Italia, compositore fra i più importanti del Quattrocento.

L’ensemble La fonte musica, specializzata nella musica tardo medioevale, si è conquistata una fama internazionale grazie a interpretazioni che uniscono raffinatezza, vivacità, filologia dei testi e degli strumenti, realizzando anche alcune incisioni che sono state salutate da lusinghieri giudizi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 9.00

- prenotazione presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore (piazza S. Giovanni 7)

- prenotazione online sul sito https://operaduomo.firenze.it/eventi

Informazioni: Opera di Santa Maria del Fiore Tel. 055 2302885

eventi@operaduomo.firenze.it – www.operaduomo.firenze.it

Fonte: Opera di Santa Maria del Fiore

