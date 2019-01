L'ex maresciallo Luigi Pasqui compie 101 anni: gli auguri a Pisa

Classe 1918, il signor Luigi Pasqui ha festeggiato oggi lunedì 7 febbraio 101 anni, accogliendo con gioia la visita dei rappresentanti della amministrazione comunale, l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, il presidente del Consiglio Alessandro Gennai e i consiglieri comunali Marcello Lazzeri e Laura Barsotti. Gli amministratori comunali hanno trovato un signore in splendida forma per essere ultracentenario, che ha raccontato di essere un ex maresciallo dell’Aeronautica, in attività al tempo dei C119, i così detti “vagoni volanti”. Gli amministratori comunali gli hanno espresso gli auguri di buon compleanno a nome dell’Amministrazione e di tutta la città, donando un omaggio floreale.

Fonte: Comune di Pisa- Ufficio stampa

