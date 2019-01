Muore cadendo nel pozzo, disgrazia per 91enne in Valdera

Un 91enne è morto cadendo all'interno di un pozzo nei pressi di via Provinciale 5 di Lorenzana (Crespina Lorenzana) alle 9 di oggi, lunedì 7 gennaio. I vigili del fuoco di Pisa con la squadra speciale SAF (Speleo Alpinistico Fluviale) è intervenuta per il recupero. La moglie dell'anziano ha allertato i pompieri e il 118, che ha inviato la Pubblica assistenza di Collesalvetti in assistenza. Il decesso è stato dichiarato dal medico presente assieme ai carabinieri.

