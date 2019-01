Notte Contempo Records, alla Flog 42 anni di Rock Wave

Il 2 febbraio 2019 presso l’Auditorium Flog di Firenze si festeggia una nuova notte di Contempo Records!

Un percorso su questi decenni attraverso gli artisti fiorentini e non che hanno lavorato con questa etichetta indipendente conosciuta a livello europeo. La Contempo ha prodotto i primi album di gruppi come Litfiba, Diaframma e tanti altri. Durante questa serata verranno presentate e tutte le tappe fondamentali di questa label, attraverso artisti ma anche protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale.

La Notte di Contempo 2019 celebrati con una festa-concerto che vedrà avvicendarsi sul palco:

La GRANDE NOTTE di CONTEMPO (CONTEMPO NIGHT #2)

Sabato 2 Febbraio all’Auditorium FLOG in Via Mercati 24B a Firenze, torna La NOTTE di CONTEMPO! Dopo il successo della grande festa dell'anno scorso per il festeggiamento dei 40 anni del Record Store, ci troveremo di nuovo insieme per una magica notte, e il secondo appuntamento sarà ancora più bello del primo!!!

In cartellone:

GIANNI MAROCCOLO

Presenterà il primo volume di ALONE, il disco perpetuo, un viaggio iniziato il 17 dicembre 2018 che proseguirà all’infinito…

e che terrà a battesimo la sua nuova scoperta, i LIFE IN THE WOODS!

MASSIMO ZAMBONI-ANGELA BARALDI-CRISTIANO ROVERSI

Eseguiranno brani dall’album SONATA A KREUZBERG, pubblicato a novembre da Contempo Records

DISH IS NEIN (ex Disciplinatha)

Dopo la data al NEUROPA FESTIVAL di Bologna tornano sul palco gli ex Disciplinatha con un live set esplosivo. una gustosa anteprima dello spettacolo che porteranno presto in tour.

ANDREA CHIMENTI

Torna con noi Andrea Chimenti, che eseguirà alcuni brani dal suo grande repertorio…

LIFE IN THE WOODS

La NEW WAVE of ITALIAN ROCK passa da qui. tre ventenni che aggrediscono il rock con un sound granitico e potente. canzoni originali servite da una voce pazzesca, una chitarra elettrica sanguinante e una selvaggia sezione ritmica. se avete amato Steppenwolf, Led Zeppelin e Free ne resterete folgorati. Al momento la band sta completando il suo album d’esordio in uscita a fine maggio su Contempo Records, prodotto da Gianni Maroccolo.

BOBBY JOE LONG'S FRIENDSHIP PARTY

Conosciuti anche come Oscura Combo Romana, i BJLFP sono una band del progetto artistico 03:33. inventori del genere “coatto wave”, un misto di punk, post punk, new wave, synth pop, esordiscono nel 2015 con l’EP Vortice de Totip. il nuovo album uscirà per Contempo Records nel 2019 e questa serata è il loro debutto su un palco importante come quello della Flog…

JET SET ROGER

Torna con noi anche Jet Set Roger, che presenterà il nuovo album in uscita durante il 2019 e festeggerà con noi la pubblicazione in Giappone di Lovecraft nel Polesine…

GARCON FATAL

II loro disco d’esordio pubblicato da Contempo festeggia 30 anni, e quale migliore occasione per presentare la ristampa se non la nostra festa?

MIDEA

Aprono le danze i fiorentini Midea, band pop-wave con sfumature dark che ha all’attivo un EP registrato a fine 2017…

DJ SET

Come sempre alla Flog, a chiudere la serata un DJ Set esplosivo!

➤ Apertura h.21,00 - Inizio h.21,45

➤ Ingresso 15€ (13€ + dp ridotto prevendite)

➤ Prevendite: https://bit.ly/2Su0Zc9

Alla serata saranno presenti ospiti a sorpresa che renderanno il tutto ancora più indimenticabile! Nel foyer della Flog memorabilia,fanzine e vinili.

Info:

Contempo Records 055287592 contempo@contemporecords.it

Facebook: @contempo.florence ; Instagram: Contempo Records;

Flog 055487145 http://www.flog.it/ - Facebook: @AuditoriumFlogFirenze

- Prevendite Circuito regionale Box Office 055 210804 www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it

- Ingresso singolo : 15 Euro (prevendite 13 euro + dp)

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze