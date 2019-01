Nuova scuola d'infanzia, alla Palazzina Uzielli assemblea per parlarne con i residenti

Mercoledì 9 gennaio alle ore 18.30, presso la sala polivalente all'interno della Palazzina Uzielli a Vinci, si terrà l'assemblea pubblica indetta dal sindaco Giuseppe Torchia per presentare alla cittadinanza il progetto della nuova scuola dell'infanzia “Stacciaburatta”, che sorgerà a Vinci capoluogo.

Il nuovo plesso sarà costruito sulla stessa area in cui ricade oggi la scuola, in via XXV aprile: il vecchio immobile, ormai vetusto, sarà quindi demolito per fare spazio a un nuovo e più moderno asilo, che avrà una capacità ricettiva di 100 bambini, suddivisi in quattro sezioni.

“Il progetto - sottolineano gli assessori ai Lavori pubblici e all'Istruzione del Comune di Vinci, Daniele Vanni e Claudia Heimes - è frutto di un percorso partecipativo con la dirigente scolastica, le insegnanti e le educatrici. L'obiettivo è di realizzare un edificio moderno, ecosostenibile e funzionale alle attività didattiche”.

L'immobile è stato pensato con materiali naturali, ispirati ai principi della bioarchitettura e rispondenti alle integrazioni sui criteri minimi ambientali previsti dal Decreto Ministeriale dell'11 ottobre 2017. L’intervento, che verrà realizzato in una unica fase, prevede anche la realizzazione di nuovi parcheggi lungo via XXV aprile, oltre che all’interno dell’area della scuola, vista la carenza di posti auto nella zona.

“Per finanziare la realizzazione della nuova scuola, l'Amministrazione ha partecipato al bando regionale sull'edizilia scolastica che riguarda il triennio 2018-2020 e ora siamo nella graduatoria - fa sapere ancora Vanni - Sicuramente, prima di poter vedere i bambini a giocare e disegnare sui banchi della nuova scuola dovrà passare ancora un po' di tempo ma idealmente abbiamo già messo il primo mattone della nuova struttura”.

L'assemblea è stata indetta anche per spiegare alle famiglie come verrà gestita la fase transitoria, durante i lavori per la costruzione della nuova scuola.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

