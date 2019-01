PD, cena a sostegno di Zingaretti: 200 persone a Scandicci

Le celebrazioni dei Congressi di Circolo si avvicinano e la necessità di confrontarsi sui Candidati alla Segreteria Nazionale del PD è sempre più forte. Vari comitati dell'area metropolitana si riuniscono a Scandicci per una cena a sostegno di Nicola Zingaretti. All'iniziativa parteciperanno vari ospiti, come Peppe Provenzano della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno e membro della Direzione nazionale del PD, Emiliano Fossi Sindaco di Campi, Giuseppe Lumia ex presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dal 2000 al 2001 e Valerio Fabiani, candidato nelle scorse primarie Regionali alla Segreteria del PD Toscana. È prevista una partecipazione all'iniziativa "A Cena con Piazza Grande" di circa 200 persone, la quale si svolgerà al Ristorante “Il Ponte”. Ogni realtà ha dato il proprio contributo, nell'idea di riallacciare i rapporti tra le varie anime, interne ed esterne al PD, per costruire una candidatura trasversale che rilanci il Centro Sinistra. Unità, sociale e lavoro saranno i temi della serata.

Fonte: Piazza Grande Scandicci - Ufficio stampa

