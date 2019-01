Picchiano e feriscono minore con temperino, arrestata 'baby gang'

Due minorenni e uno appena maggiorenni, arrestati per l'infamante accusa di tentato omicidio: è avvenuto a Marina di Massa, su intervento della squadra mobile di polizia. Avrebbero aggredito un minore per motivi futili: lo hanno picchiato e ferito con un temperino alla gola. Le telecamere di videosorveglianza del parco pubblico in cui sono avvenuti i fatti hanno ripreso la scena. Adesso due degli arrestati sono ai domiciliari e il terzo è nel carcere minorile di Torino.

La spedizione punitiva si è conclusa con un lungo pestaggio ma il ferito ha avuto la forza di chiamare i genitori. La polizia è stata avvisata dai sanitari del 118.

