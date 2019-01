Primarie Pd, nei circoli dell'Empolese Valdelsa per conoscere i 6 candidati e i delegati

La commissione di garanzia nazionale ha certificato l’ammissione delle candidature a segretario nazionale del Partito Democratico. Successivamente la commissione nazionale per il congresso ha provveduto al sorteggio delle posizioni dei candidati nelle liste per la convenzione nazionale nel seguente ordine: Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo e Maria Saladino.

Da oggi, lunedì 7 gennaio e fino al 23 si terranno le convezioni di circolo, alle quali possono partecipare iscritti e simpatizzanti, hanno diritto di voto e di parola tutti gli iscritti al Pd che abbiano rinnovato la tessera per l’anno 2018. Durante le convenzioni di circolo verranno presentate le liste collegate ai candidati e al termine delle votazioni si eleggeranno i delegati per ciascuna lista alla convenzione territoriale, che si terrà il 29 o 30 gennaio.

Nell’Empolese Valdelsa sono quaranta le convenzioni di circolo e già stasera ci sarà la prima riunione al circolo di Santa Maria a Empoli(ore 21.15); domani alle 21.15 al circolo di Ponte a Elsa e il 9 gennaio al circolo di Avane a Empoli; giovedì 10 gennaio alle 21.15 al circolo le Botteghe a Fucecchio e sempre alle 21.15 al circolo di Ponzano a Empoli; venerdì 11 gennaio alle 21.30 al circolo Cambiano di Castelfiorentino, alle 21.15 al circolo di Monterappoli a Empoli.

Lunedì 14 gennaio alle 21.30 al circolo arci Il bastione a Castelfiorentino; alle 21.15 al circolo arci di Pozzale a Empoli e alle 21.15 alla casa del popolo di Spicchio; martedì 15 alle 21 al circolo arci di via dante a Limite sull’Arno; alle 21.30 al circolo arci Puppino di Castelfiorentino; alle 21.15 al circolo arci di Corniola a Empoli; alle 21.15 al circolo ricreativo di Vitolini (Vinci); mercoledì 16 alle 21.00 al circolo di Camaldoli a San Pierino di Fucecchio; alle 21.15al circolo arci di Casenuove Empoli; alle 21.30 al circolo di Castelnuovo (Castelfiorentino). Giovedì 17 gennaio alle 21.30 al circolo in via 8 marco a Dogana; alle 21.15 al circolo arci di Cortenuova (Empoli); alle 18.00 al circolo di via Rovai a Montelupo Fiorentino; alle 21.00 al circolo culturale “Le corti” di Montespertoli; alle 21.15 alla casa del popolo di Sovigliana, Vinci; venerdì 18 gennaio alle 21.15 alla fondazione I care di Fucecchio, alle 21.30 alla sede della contrada Massarella; alle 21.15 alla casa del popolo di Sant’Andrea a Empoli; sabato19 gennaio alle 15.30 tutti insieme i circoli di Cerreto Guidi all’arci Rossetti; alle 10.00 al circolo arci di Cascine (Empoli); domenica 20 gennaio alle 10.30 al circolo Praticelli di Castelfiorentino.

Lunedì 21 al circolo Petrazzi a Castelfiorentino, alle 21.30 a Montaione presso il teatro Scipione, infine mercoledì 23 gennaio alle 21.15 alla casa del popolo di via Fucini a Vinci e alle 21.15 al circolo arci Nuova Resistenza Gambassi Terme.

Alle primarie del 3 marzo per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale possono partecipare le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd e di sostenerlo alle elezioni.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa