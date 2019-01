Problemi al riscaldamento alla scuola Contini Bonacossi di Seano: riparato il guasto

Questa mattina si è verificato un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia Vittoria Contini Bonacossi di Seano. I tecnici sono prontamente intervenuti sul posto per ripristinare il danno e consentire così il regolare proseguo delle attività scolastiche.

Venerdì scorso erano stati effettuati dei controlli in tutte le scuole del territorio per verificare che al rientro sui banchi di scuola gli alunni trovassero delle temperature consone, perizie che hanno dato esiti positivi. Questa mattina però si è verificato un piccolo guasto, la rottura di un elemento che ha mandato in blocco le due caldaie. I tecnici hanno subito provveduto a riparare il guasto e hanno fatto ripartire l’impianto di riscaldamento.

Viste le temperature molto rigide degli ultimi giorni, l'amministrazione comunale di Carmignano ha deciso inoltre di tenere accesi 24 ore su 24 gli impianti di riscaldamento in alcuni plessi scolastici del territorio, quali le scuole dell'infanzia Vittoria Contini Bonacossi di Seano, Ida Baccini di Santa Cristina a Mezzana e Grotta delle Fate di Bacchereto, per garantire così a tutti una temperatura ideale sin dall'apertura.

L’amministrazione comunale, che ha seguito l’evoluzione della situazione, si scusa con gli studenti e i familiari per il disagio.

Fonte: Ufficio Stampa

