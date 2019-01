Rugby a scuola a Castelfiorentino, non è mai troppo tardi per iniziare

Siamo al fischio d’inizio del Progetto Scolastico 'Cittadini di un mondo ovale' che questa settimana prenderà il via presso la scuola secondaria di primo grado di Castelfiorentino 'Bacci', progetto di sensibilizzazione frontale per quest'anno rivolto alle classi II° ma aperto in extracurriculare anche alle classi III° (under 14 classi 2005 e 2006).

Si tratta di un progetto ambizioso che partendo da tre incontri "frontali" con i ragazzi, durante le lezioni di educazione motoria, trova il suo obiettivo ultimo nella formazione di una o più squadre scolastiche in orario extra-scolastico tramite la proposta di un allenamento settimanale da tenersi presso la scuola stessa.

Molte persone penseranno: "È tardi per iniziare un nuovo sport". Il nostro progetto vuole essere una nuova proposta sportiva, uno sport di squadra per i più sconosciuto, adatto ad ambo i sessi soprattutto in una fase della vita dei ragazzi in cui si ha normalmente un elevato abbandono delle attività sportive.

Gli incontri proposti verteranno non solo sull'attività rugbistica quale sport, ma anche sulla necessità del rispetto di se, degli altri e delle regole, sul sacrificio e sulla disciplina che sono tra i punti fondamentali del rugby e della vita di ogni giorno.

Ringraziamo quindi l'istituto comprensivo di Castelfiorentino, il dirigente Di Fonzo, i docenti di scienze motorie e il personale tutto per averci dato questa opportunità, nella speranza di poter fare un lavoro coerente ed apprezzato e riuscire a formare la rappresentativa rugbistica, sia maschile che femminile, della scuola.

Questo stesso progetto è stato proposto nei mesi di novembre e dicembre a Certaldo (III media) e siamo in attesa per la formazione delle squadre scolastiche.

Fonte: Gambassi Rugby

Tutte le notizie di Rugby