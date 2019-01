Scivola sul ghiaccio con il fuoristrada e abbatte muro di abitazione

Ci ha messo del suo il ghiaccio in strada nell'incidente avvenuto poco prima delle 8 di oggi, lunedì 7 gennaio, in via del Monte Est a Bientina. Un Nissan Terrano si è andato a scontrare contro il muro di cinta di un'abitazione, buttandolo giù. Il conducente aveva perso il controllo del mezzo e non è riuscito a evitare il muretto. I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina hanno estratto l'autista dal mezzo assieme ai sanitari inviati dal 118 e ha messo in sicurezza l'area. Per i rilievi erano presenti i carabinieri di Bientina.

