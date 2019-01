Fuori da scuola, tre corsi gratuiti nel comprensorio del cuoio

Nuove occasioni gratuite nel Comprensorio del Cuoio per combattere la dispersione scolastica e dare la possibilità ai più giovani di qualificarsi professionalmente. Grazie ai contributi della Regione Toscana tramite i fondi del POR-FSE 2014-2020, nell'ambito del progetto Giovanisì, l'agenzia Forium di Santa Croce sull'Arno propone due linee di percorsi specifiche: una dedicata ai ragazzi che termineranno questa estate le scuole medie inferiori, l'altra per gli Under 18 che sono usciti dal sistema scolastico superiore senza concludere il ciclo di studi.

Nel primo caso è stato attivato un corso triennale Iefp in estetica, al termine del quale si ottiene una qualifica riconosciuta a livello europeo e dà la possibilità, a chi vorrà, di proseguire gli studi iscrivendosi direttamente al quarto anno dell'istituto professionale. Si tratta della seconda esperienza di questo tipo nel comprensorio dopo che lo scorso anno era partito, con la stessa modalità, un corso di meccanica. Sono 15 i posti disponibili e l'iscrizione si può fare entro il 31 gennaio sul sito del Miur www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo il codice meccanografico PICF00400L. Agli allievi viene fornito gratuitamente un tablet assieme ai dispositivi di protezione individuale. Il curriculo prevede l'inserimento delle materie disciplinari di base oltre che laboratori specifici del settore, per un totale di 3168 ore tra cui 800 di alternanza scuola lavoro. Le lezioni partono a settembre 2019.

Per quanto riguarda i “drop out” tra i 16 e i 18 anni sono due invece i corsi attivati in zona, entrambi da 15 posti ciascuno e 2100 ore di attività tra aula, laboratorio e stage. I settori interessati sono operatore delle calzature – addetto al montaggio meccanizzato della tomaia (titolo 'Camminare'), con laboratorio nella nuova manovia sperimentale di Poteco, e operatore del benessere – estetica (titolo 'Benessere'). L'inizio è previsto nel corso del prossimo mese con conclusione a ottobre 2020. Le lezioni verranno ospitate nelle aule di Forium a Santa Croce sull'Arno, in via del Bosco 264/F, e a San Miniato, all'istituto 'Cattaneo'. Partner delle iniziative, a vario titolo, sono le agenzie Formatica, Copernico, Cescot Toscana Nord, Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce, IT 'Cattaneo', CPIA 1 Pisa e Centro Studi Estetica. In questo caso la scadenza delle domande è fissata per il 23 gennaio.

Per informazioni ulteriori sono disponibili le schede dei corsi sul sito www.forium.it, si può scrivere a info@forium.it, chiamare lo 0571360069 o rivolgersi agli uffici di Forium.

Fonte: Forium

