Si ferma in mezzo alla corsia Telepass, ritirata patente a 33enne ubriaco

E’ di 1.227 veicoli controllati e 1.392 persone identificate il bilancio dei controlli a reticolo effettuati nel fine settimana dalla Polizia Stradale sulle principali arterie della Toscana. Nel dispositivo sono state impiegate 218 pattuglie, che hanno denunciato 10 persone, ritirato 16 patenti e 24 carte di circolazione, nonché tagliato 539 punti, mentre gli interventi di soccorso sono stati 157. Gli autovelox e i telelaser hanno pizzicato 456 conducenti che correvano troppo e, a breve, troveranno i verbali nella loro cassetta della posta.

La Sezione di Pistoia ha denunciato per guida in stato di ebbrezza un albanese di 33 anni. L’uomo stava viaggiando sull’A/11 ma, per salutare gli amici con cui aveva trascorso la mattinata e che lo seguivano, ha pensato di fermarsi con la sua Fiat Punto nel bel mezzo della corsia Telepass del casello di Montecatini.

I poliziotti di quella Sottosezione erano lì e, notata la scena, sono intervenuti subito per evitare che quella insolita e pericolosa sosta potesse provocare pericoli agli altri veicoli in arrivo. La pattuglia ha fatto prima spostare l’uomo nel piazzale attiguo al casello e poi lo ha fatto soffiare nell’etilometro, che ha dato un valore superiore sei volte il limite consentito. A quel punto lui è stato denunciato dalla Polstrada, che gli ha ritirato la patente e sequestrato l’auto.

