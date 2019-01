Si sposta a Montemurlo la sede centrale di Dimensione Sicurezza

Da meno di un mese ha aperto a Montemurlo la sede centrale di Dimensione Sicurezza, azienda leader nel settore della vigilanza non armata, portierato e investigazioni private e aziendali. Il suo fondatore, Enrico Ciampi, 55 anni, montemurlese doc di Cicignano, ha deciso, infatti, di trasferire l'azienda da Montale, dov'era attiva dal 2013, a Montemurlo in via Lippi (nell'ex sede della Usl):« Volevamo stare a Montemurlo per far diventare la nostra azienda un punto di riferimento per la sicurezza a tutto tondo sul territorio.- dice Ciampi- Crediamo molto nelle potenzialità di Montemurlo, un Comune che è molto cambiato negli ultimi anni, e l'intenzione è di continuare a crescere e a breve assumere nuovo personale». Dimensione Sicurezza, infatti, è in forte espansione con 130 dipendenti dislocati in varie sedi in tutta Italia (comprese le isole maggiori), si occupa della progettazione e della fornitura di servizi di piantonamento fisso, con apertura e chiusura dei locali, controllo accessi, servizio di reception e installazione di impianti antintrusione e videocontrollo. Tra i clienti della Dimensione Sicurezza ci sono grandi marchi di moda, aeroporti, ospedali, aziende di logistica.

Tutto nasce dall' intraprendenza e dalla passione verso il settore della vigilanza di Enrico Ciampi, ultima guardia giurata addetta ai controlli dei treni in deposito alla stazione di Santa Maria Novella, che nel 2001 a soli 38 anni diventa comandante di un noto istituto di vigilanza di Bologna. All'apice della carriera Ciampi decide di dare forma concreta ai suoi sacrifici e nel 2013 nasce così Dimensione Sicurezza Srl grazie anche all'aiuto e al supporto operativo dei figli Virginia e Lorenzo. All'inaugurazione della nuova sede dell'azienda era presente anche il sindaco del Comune di Montemurlo, Mauro Lorenzini, che ha detto:« Dimensione Sicurezza è una grande realtà e non posso che esprimere la mia soddisfazione al suo fondatore, Enrico Ciampi, per aver scelto il nostro Comune come sede centrale dell'azienda. Montemurlo, ancora una volta, dimostra la propria attrattività in termini di sviluppo aziendale e sono sicuro che questo tipo di impresa possa rappresentare un valido supporto alle attività del nostro distretto». Dimensione Sicurezza è anche molto attenta al sociale e, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede,

ha contribuito al Medical Care Center dell'ospedale Anna Meyer di Firenze. Tra i vari invitati c'erano anche il campione nazionale di handbike Christian Giagnoni, amico dei titolari dell'azienda, il luogotenente dei Carabinieri di Montemurlo, Quintino Preite, il vice-sindaco, Simone Calamai e il comandante della Polizia Municipale di Montemurlo, Gioni Biagioni.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo