Teatro e sociale, seminario sull'immaginazione a Firenze

L’Associazione Culturale Sfumature In Atto propone per il quarto anno consecutivo un seminario teorico-esperienziale sul tema dell'immaginazione, che può essere frequentato singolarmente oppure come parte integrante del Corso di Teatro applicato al sociale Oltre Il Teatro, suddiviso in quattro seminari tematici, che si terranno presso lo spazio Ex-Fila di Firenze. L'incontro sull'immaginazione si svolgerà il 19 e 20 gennaio 2019, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il Corso fornirà ai partecipanti una formazione applicabile a vari contesti professionali: educativi, terapeutici-riabilitativi, culturali e teatrali. In questo seminario formativo le tecniche teatrali incontreranno quelle della bioenergetica di Alexander Lowen. I docenti del Corso saranno Daniele Giuliani (Attore, Regista e Direttore Artistico di Sfumature In Atto) e Roberta Leone (Psicologa e Psicoterapeuta in Analisi Bioenergetica).

Il lavoro teorico-pratico sull'immaginazione offrirà ai partecipanti uno spazio di ricerca nel proprio mondo immaginario. L'immaginazione diviene la risorsa poetica al fine della messa in scena: si parte dal corpo per arrivare alle funzioni cognitive, passando per le immagini interiori e non. L'immaginazione rappresenta un patrimonio fondamentale per l'attore, così come si rivela un'importante risorsa esistenziale per la persona, ed un'incredibile fonte di cambiamento nel processo di trasformazione personale e sociale.

Dare corpo alle immagini interiori richiede, parafrasando Lowen, la possibilità di contattare le proprie radici - costituite da sensazioni ed emozioni - quanto più profondamente possibile, al fine di far emergere quelle immagini (reali o metaforiche) che non solo descrivono con un linguaggio differente il proprio punto di vista, ma aprono alla possibilità di vedere nuovi scenari, nuove soluzioni e nuovi adattamenti alla realtà.

Il seminario - oltre ad essere importante occasione di apprendere tecniche teatrali sperimentate in oltre venti anni di esperienza dal Direttore del corso - si fa luogo di scoperta delle proprie risorse interiori, non soltanto artistiche ma anche individuali. Lo scopo è, dunque, di offrire uno spazio in cui esplorare e prendere consapevolezza delle immagini interiori e le fantasie che guidano le scelte di vita, giocando con la possibilità di trasformarle.

Per info e prenotazioni: info@sfumatureinatto.org

