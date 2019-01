Tenta colpo da 3mila euro a Ferragamo, arrestato 26enne

Tentato furto nel negozio Ferragamo di via Tornabuoni, a Firenze. Un uomo, 26 anni, di nazionalità algerina, fingendosi un normale cliente è entrato nel negozio tentando di portar via due borse e un foulard nascosti in una borsa, schermata con carta stagnola per eludere i dispositivi antitaccheggio.

L'uomo è stato notato da un addetto alla sicurezza che lo ha raggiunto e bloccato davanti all'uscita del negozio, riuscendo a trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Per il 26enne è scattata una denuncia. La merce, del valore complessivo di oltre 3.000 euro, è stata restituita al negozio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio.

