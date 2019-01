Via dei Presepi, ecco i premiati nelle tre categorie

Si sono svolte nella Palazzina dei Cacciatori a Cerreto Guidi le premiazioni della VIII°edizione della Via dei Presepi La giuria tecnica composta dall’assessore del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri, dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi Gabriella Menichetti, dall’esperto d’arte Claudio Caioli, dall’esperto di arte presepiale Piero Daresta e dal giornalista Carlo Salvadori ha indicato i seguenti vincitori:

Elenco premiati:

Cat. BAMBINI presepe N.127- SCUOLA DELL’INFANZIA LA SCALA

Cat. TRADIZIONALI presepe N.102 –SANDRO NARDINI

Cat. MATERIALI DI RECUPERO presepe N.2 – DANILO ANCILLOTTI

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica due menzioni speciali al presepe N.157 del Centro Girasole di Gavena e al presepe N.128 di Eva e Sergio Caponi.

Inoltre per il particolare significato che richiama alla lotta contro la violenza sulle donne, sia la commissione di valutazione che l’Amministrazione comunale hanno segnalato il presepe n. 85 di Sandra Malvolti.

Gremita la sala che ha ospitato la cerimonia di premiazione e numerosissimi i visitatori che in queste settimane sono arrivati a Cerreto Guidi per ammirare i 170 presepi allestiti nel borgo. Si stima che i visitatori siano stati circa 30mila, giunti da ogni parte della Toscana e da molte città italiane.

Il sindaco di Cerreto Guidi, intervenendo alla cerimonia di premiazione della Via dei Presepi ha espresso soddisfazione.

"Ringrazio - ha detto Simona Rossetti - il Comitato promotore, il CCN, la Pro Loco, don Donato e i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi, gli artigiani e i 4 presepisti 'storici' Fabio Bandini, Giuseppe Landi, Gessica Mancini e Ermindo Michetti. Un ringraziamento speciale va esteso naturalmente alle migliaia di visitatori giunti a Cerreto Guidi. La Via dei Presepi- ha concluso il Sindaco- ha consentito a un crescente numero di persone di venire a Cerreto e di conoscere così sempre di più il nostro territorio”.

Per chi ancora non lo avesse fatto o per quanti volessero tornare, la Via dei Presepi sarà ancora visitabile fino a domenica 13 gennaio 2019.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

