Sono iniziati oggi i lavori in via del Pantano. Si tratta di un intervento di adeguamento della fognatura e a seguire sarà effettuato il rifacimento del marciapiede e della viabilità. Al termine dei lavori, che andranno avanti per due mesi circa, sarà regolamentata anche la sosta lungo la strada e modificato il trasporto pubblico in modo da transitare sulla strada.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

