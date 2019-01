Visita della Befana dei Donatori di Sangue a Colle di Val d'Elsa

Si è rinnovato il tradizionale appuntamento dell’Associazione Donatori di Sangue di Colle di Val d’Elsa che la mattina del 6 gennaio, come da oltre venti anni, ha organizzato in occasione dell’Epifania la “Visita della Befana” presso le strutture residenziali per gli anziani colligiane. La mattina di domenica 6 gennaio due arzille Befane, munite della propria inseparabile scopa e di tanto buon umore, hanno fatto visita con le loro calzette piene di delizie presso gli appartamenti della Casa Famiglia comunale in Piazza del Duomo, la Casa di Riposo “Francesco Bottai”, la Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa San Giuseppe” ed il Centro Diurno “L’Incontro”.

Un’occasione per portare un sorriso ed attimi di spensieratezza per gli ospiti di tali strutture, a cui sono state distribuite circa duecento calzette. Un evento ogni anno molto apprezzato e che i Donatori di Sangue colligiani, i quali negli anni hanno costruito unitamente alla Associazione di Pubblica Assistenza una solida rete assistenziale fondata su valori di solidarietà ed altruismo, organizzano sempre con grande entusiasmo.