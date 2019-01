Allenamenti specifici a Roma per l'atleta Acsi Sara Toccafondi

Inizia con una trasferta al polo di atletica leggera del CONI a Roma il duemila diciannove di Acsi Atletica Sport Toscana con Sara Toccafondi impegnata in una giornata di test con il tecnico del CONI che esegue le valutazioni funzionali degli atleti ed Ilaria Marras, tecnico Acsi con la quale ha già collaborato portando una sua atleta a livelli internazionali. La “Tocca”, come viene chiamata dalle sue compagne sulla pista del Castellani, fa parte da tre anni della squadra Acsi A.S. Toscana con la quale ha iniziato la scorsa stagione sportiva un percorso di allenamenti combinati con la tecnologia. Molti degli esercizi infatti sono soggetti alla rilevazione del movimento attraverso dei sensori ed elaborati da un software (utilizzato anche dalla squadra olimpica statunitense e dalla Fifa) per la valutazione oggettiva di molti parametri fisici in tempo reale che consentono di prevenire gli infortuni, rilevare la postura e la simmetria anche durante le fasi di movimento. Grazie ai risultati ottenuti nell’ultima stagione, tra cui un personal best che è valso la partecipazione agli italiani indoor di categoria, la mezzofondista montelupina ha ottenuto la possibilità di sostenere questa sessione di prove specifiche a Roma che le hanno permesso l’ingresso in un programma di allenamento personalizzato per il quale collaboreranno in maniera ancora più specifica Ilaria Marras ed il tecnico Coni per una pianificazione a lungo termine. A conclusione della seduta di allenamento c’è stato modo di conoscere e confrontarsi con il direttore tecnico di Acsi Italia Atletica che ha donato a Sara la maglia da gara della gloriosa compagine capitolina: il miglior augurio per continuare ad allenarsi seriamente, sognando di confermarsi già dai prossimi impegni indoor e di poter ambire di correre, tra qualche anno, con quei colori.

Fonte: Acsi Atletica Sport Toscana

