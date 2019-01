Arrestato con 28 grammi di hashish alla stazione

Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi destando sospetto: con sé aveva un pezzo di hashish di oltre 28 grammi, occultato all'interno di una busta di plastica, e di 20 euro in contanti. Per questo K.A., cittadino marocchino 23enne, è stato arrestato in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. È accaduto nel pomeriggio di ieri alla stazione di Figline Valdarno. L'uomo, con precedenti penali, nullafacente, era anche irregolare sul territorio nazionale. La droga è stata sequestrata.

L'uomo era già stato arrestato l’agosto scorso per il medesimo reato e sempre presso la Stazione FF.SS. dai militari dell’Aliquota Radiomobile (in quel caso venne trovato in possesso di hashish e cocaina).

Al termine delle operazioni, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere disicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa del processo con rito direttissimo, che verrà celebrato nella mattinata odierna.

