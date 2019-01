Beve 10 birre e per non pagare aggredisce la barista: arrestata

Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti in via Fratelli Rossetti, all’interno di un bar ed hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per rapina, G.A.L., marocchina di 33 anni, già nota alle Forze dell’Ordine.

Nella circostanza, la stessa, in evidente stato di ubriachezza, alla richiesta della barista di pagare le 10 birre che aveva consumato, prima l'ha colpita con un calcio, poi le ha lanciato diverse bottiglie vuote ed infine ha minacciato di colpirla, mentre tentava di allontanarsi, con una bottiglia rotta.

A quel punto è intervenuto un avventore che cercava di trattenere la marocchina fino a quando non è stata definitivamente bloccata dai Carabinieri intervenuti. La vittima, raggiunta da una bottiglia, riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni per le “contusione regione sternale e costale”. L’arrestata, trattenuta presso la camera di sicurezza, nella giornata odierna verrà giudicata con il rito direttissimo.

Fonte: Carabinieri di Firenze

